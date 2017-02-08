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beyaz saray onları terör örgütü ilan edebilir!

BEYAZ SARAY ONLARI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDEBİLİR!

ABD yönetiminin İran'ın en güçlü askeri ve siyasal kurumu olarak gösterilen Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak ilan etmeye hazırlandığı iddia edildi

Tarih : 08 Şubat 2017, 14:03
Puan Ver : Beyaz Saray Onları Terör Örgütü İlan Edebilir!(7/10)4


ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, İran'ın güçlü Devrim Muhafızları Gücü'nü (IRGC) terör örgütü ilan edilmesi önerisini dikkate aldığı bildiriliyor.



Konuya yakın Amerikan yetkilileri, bu öneri hakkında bazı ABD hükümet kurumlarından görüş istendiğini söylediler. Böyle

bir karar, ABD'nin İranlı kişi ve kuruluşlara karşı yeni uygulamaya koyduğu önlemler içinde yer alabilir. İran'ın en güçlü güvenlik gücü olan IRGC, ülke ekonomisinde çok büyük paya sahip olduğu gibi, İran politikasında da çok etkili.



Reuters, dışişleri bakanlığına IRGC'yi terör grubu olarak niteleme talimatı veren bir başkanlık kararnamesi olarak uygulamaya konulabilecek önerinin metnini görmedi. Beyaz Saray ise bu konuda yorum talebine yanıt vermedi. İran

terörle bağlantılı olduğu iddialarını reddediyor. İran'ın en güçlü askeri ve siyasi kurumunu terör grubu olarak ilan etmek, ABD ve bölgesel rakiplerinin İran'ı karışmakla suçladıkları bölgesel çatışmaları daha da ağırlaştırabilir.



 



kaynak:habertürk








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