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beyaz saray garanti veremedi

BEYAZ SARAY GARANTİ VEREMEDİ

Danışman Rice, "Başkan Obama'nın görev süresi dolana kadar Rakka ve Musul'un IŞİD'den temizlenebileceğini emin bir şekilde söylemiyorum" dedi.

Tarih : 10 Haziran 2016, 13:49
Puan Ver : Beyaz Saray Garanti Veremedi(5/10)4


Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, Washington Post'un terörle mücadeleyi ve ABD Başkanı Barack Obama'nın ardında bırakacağı başkanlık mirasını ele alan panelinde konuştu.



Gazetenin dış politika ve ulusal güvenlik yazarlarından David  Ingatius'un sorularını yanıtlayan Rice, bir soru üzerine, Obama'nın Beyaz Saray'daki süresi dolana kadar IŞİD'in Irak'taki Musul ve Suriye'deki Rakka'dan cçıkarılmasının gerçekleşmeyebileceğini ifade etti.



"Bunun başarılabileceğini emin bir şekilde söylemiyorum" diyen Rice, IŞİD ile mücadelenin zaman alacağını vurguladı.



Yaklaşık iki yıldır Suriye ve Irak'taki IŞİD noktalarını hava saldırılarıyla hedef aldıklarını belirten Rice, 66 ülkenin destek verdiği çok uluslu koalisyonun çabalarını hatırlattı.



IŞİD'i yenilgiye uğratmaya kararlı olduklarına vurgu yapan Rice, "Sahada istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydediyoruz, bu her iki yerden (Rakka ve  Musul) kaçmalarını zorlaştırıyoruz" dedi








Etiketler: Beyaz  Saray  Garanti  Veremedi    haber

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