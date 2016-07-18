ABD'de 5G teknolojisinin geliştirilmesine dair gerekli yönetmelikler henüz olgunlaştı ve yayına girdi. Bu sırada Obama yönetiminin, 5G teknolojisinin geliştirilmesi için 400 milyon dolarlık fon ayırdığı da duyuruldu.



ABD'de 5G teknolojisinin geliştirilmesine dair gerekli yönetmelikler henüz olgunlaştı ve yayına girdi. Bu sırada Obama yönetiminin, 5G teknolojisinin geliştirilmesi için 400 milyon dolarlık fon ayırdığı da duyuruldu.



National Science Foundation tarafından yönetilecek 400 milyon dolar büyüklüğündeki fonla, şehir boyutlarında test platformlarının oluşturulması hedefleniyor. ABD'de bu testler için ayrılan 24 GHz'lik yüksek hızlı ağ, bugün kullandığımız 4G'den 100 kat daha hızlı çalışacak.



FCC'nin yayınladığı yeni 5G yönetmeliği de bu teknolojiyi kullanacak şirketlerin standartlara uyması için yol gösterici olacak. NSF'in 400 milyon dolarlık fonun dışında, önümüzdeki 7 yılda kullanmak üzere 485 milyon dolarlık bir fonu daha olacak. Kurum bu yeni fonla 5G'nin ülke çapına yaygınlaşması için çalışmaları destekleyecek.



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