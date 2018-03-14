Ünlü Meteorolog Uyardı: Kışlıkları Kaldırmayın, Soğuklar Geri Geliyor
Jet Kazası Kurbanlarının Tabutları Üst Üste Dizildi
İlik Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybeden Futbolcu, Toprağa Verildi
Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
Beyaz Sakallarıma Hürmet Edin Deyip Çiftlik Bank'a Yatırımcı Çekiyormuş
11 Kişinin Öldüğü Otobüs Faciasından Kurtulan Yolcu: 2 Kez Arıza Yaptı
Eski Enişte Taciz Etti, Genç Kız Karşı Koyunca Annesi Demirle Dövdü
Pilot Baba, Pilot Kızının Cenazesini Kuleye Sormuş!
Alex'ten Aziz Yıldırım'a Taş: Sahanın Dışına Etki Etmem
Schengen Vizesi Başvurularının Sonuçlandırılması 10 Güne İniyor
Havalimanında Yürek Yakan An! Mina Başaran'ın Cenazesini Nişanlısı Aldı
Çiftlik Bank'ın Sahibine Darbe: Yöneticisi Yakalandı, Eşi Teslim Oldu
Hiç Bu Kadar Net Görüntülenmemişti! Afrin Sokaklarında Sıcak Çatışma
Oğullarını Ağaca Asılı Bulunca Oldukları Yere Yığıldılar
Ab Sonunda Sözünü Tuttu, 3 Milyar Euro İçin Onay Verildi
Yeniden İnşa Edilen Alsancak Stadında Tribünler Yükselmeye Başladı
Merve Oflaz: Boğazım Kesilerek Öldürüldüğüm Sahnede 'aferin' Aldım
Türk Siha'ları İlk İhracat Başarısına İmza Attı
Türk Jetleri, Ypg'ye Yardım Eden Esad Militanlarını Vurdu: 8 Ölü
Yerli Olarak Üretildi! Dünya Peşine Düştü

Beyaz Sakallarıma Hürmet Edin Deyip Çiftlik Bank'a Yatırımcı Çekiyormuş

BEYAZ SAKALLARIMA HÜRMET EDİN DEYİP ÇİFTLİK BANK'A YATIRIMCI ÇEKİYORMUŞ

Bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinin de kadrosunda bulunan oyuncu Mehmet Çevik'in, Çiftlik Bank için müşteri toplarken "Beyaz sakallarıma hürmet edin" dediği ortaya çıktı.

Tarih : 14 Mart 2018, 16:20
Puan Ver : Beyaz Sakallarıma Hürmet Edin Deyip Çiftlik Bank'a Yatırımcı Çekiyormuş(7/10)3

Bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinin de kadrosunda bulunan oyuncu Mehmet Çevik'in, Çiftlik Bank için müşteri toplarken yaptığı konuşmalar ortaya çıktı. Çevik görüntülerde, yatırımcı kazanmak için "Beyaz sakallarıma hürmet edin" diyor.

DİNİ DUYGULARI DA SÖMÜRÜYOR

Bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol alan Mehmet Çevik, hafızalarımıza Hanımın Çiftliği adlı dizide canlandırdığı kötü karakterle kazınmıştı. Rol aldığı diziler üzerinden hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Çevik, müşterilerini dolandırdığı ortaya çıkan Çiftlik Bank'ın danışmanlığını üstlenmişti. Çiftlik Bank için yapılan bir katılım töreninde elinde mikrofon konuşma yapan Çevik'in danışmanlığını yaptığı kuruma yeni yatırımcılar kazandırmak üzere onların dini duygularını da sömürdüğü görülüyor. Mehmet Çevik'in "Beyaz sakallarıma hürmet edin" şeklindeki lafı olayın ne kadar ürkütücü boyutlara vardığını da gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beyaz  Sakallarıma  Hürmet  Edin  Deyip  Çiftlik  Bank  A  Yatırımcı  Çekiyormuş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER