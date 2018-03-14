BEYAZ SAKALLARIMA HÜRMET EDİN DEYİP ÇİFTLİK BANK'A YATIRIMCI ÇEKİYORMUŞ
Bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinin de kadrosunda bulunan oyuncu Mehmet Çevik'in, Çiftlik Bank için müşteri toplarken "Beyaz sakallarıma hürmet edin" dediği ortaya çıktı.
Bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinin de kadrosunda bulunan oyuncu Mehmet Çevik'in, Çiftlik Bank için müşteri toplarken yaptığı konuşmalar ortaya çıktı. Çevik görüntülerde, yatırımcı kazanmak için "Beyaz sakallarıma hürmet edin" diyor.
DİNİ DUYGULARI DA SÖMÜRÜYOR
Bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol alan Mehmet Çevik, hafızalarımıza Hanımın Çiftliği adlı dizide canlandırdığı kötü karakterle kazınmıştı. Rol aldığı diziler üzerinden hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Çevik, müşterilerini dolandırdığı ortaya çıkan Çiftlik Bank'ın danışmanlığını üstlenmişti. Çiftlik Bank için yapılan bir katılım töreninde elinde mikrofon konuşma yapan Çevik'in danışmanlığını yaptığı kuruma yeni yatırımcılar kazandırmak üzere onların dini duygularını da sömürdüğü görülüyor. Mehmet Çevik'in "Beyaz sakallarıma hürmet edin" şeklindeki lafı olayın ne kadar ürkütücü boyutlara vardığını da gösteriyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ünlü Meteorolog Uyardı: Kışlıkları Kaldırmayın, Soğuklar Geri Geliyor
- Jet Kazası Kurbanlarının Tabutları Üst Üste Dizildi
- 11 Kişinin Öldüğü Otobüs Faciasından Kurtulan Yolcu: 2 Kez Arıza Yaptı
- Eski Enişte Taciz Etti, Genç Kız Karşı Koyunca Annesi Demirle Dövdü
- Pilot Baba, Pilot Kızının Cenazesini Kuleye Sormuş!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
- Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
- Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?
- İngiltere Başbakanı May: Rus Ajan Sinir Gazıyla Öldürüldü, Büyük İhtimalle Sorumlu Rusya
- Kopan Bacağını Kafasının Altına Koyup İki Saat Beklettiler
Bu Haberle İlgili Yorumlar