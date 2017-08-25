Beyaz eşyacılar ve mobilyacılar KDV ve ÖTV indirimleri için yoğun mesaide. Mobilyacılar, "İndirim sürerse satışlardaki artış yüzde 40'ı geçer" diyor. Beyaz eşyacılar da ÖTV için Maliye'ye gidecek.

Hükümetin beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimleri satışları rekor düzeyde artırınca sektör temsilcileri harekete geçti. 30 Eylül'de sona erecek vergi indirimlerinin devam etmesi için Maliye Bakanlığı nezninde görüşmeler hızlandı. Mobilyada KDV indiriminin cirolara yansıması 1 milyar lirayı geçti. Sektör, 10 puanlık KDV indiriminin devam etmesi durumunda satışlardaki artışın yüzde 40'ı bulacağını belirtiyor. Beyaz eşyada ise sıfıra inen ÖTV 6 ayda iç pazardaki satışları yüzde 20 artırdı.

"YIL SONUNA UZATILSIN"

Üreticiler ve perakendeciler, eylül sonuna ertelenen vergi indirimlerinin yılsonuna kadar uzatılmasını bekliyor. Mobilya Sanayi İşadamları Derneği Başkanvekili Cüneyt Yanıkçıoğlu, "İndirim tarihi uzatıldığından beri satışlarımızda düğün sezonunun da etkisiyle yüzde 25'lik bir artış var. 2018'de de KDV indiriminin geçerli olmasını istiyoruz" dedi.

"ÇİFTE VERGİLENDİRME VAR"

?Züccaciye Derneği Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan ise beyaz eşyada ÖTV'nin kalıcı olarak sıfırlanmasını ve aynı zamanda yüzde 18 olan KDV'nin 8'e düşürülmesini istediklerini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: "Küçük elektrikli ev ve mutfak aletlerindeki KDV'nin yüzde 18 olması ve onun üzerine bir de yüzde 6.7 ÖTV eklenmesi nedeniyle oluşan çifte vergilendirme, ürünün nihai tüketiciye sunulması noktasında haksız fiyat rekabetinin oluşumuna sebep oluyor." Erdoğan, ÖTV'nin sıfırlanmasıyla birlikte satışlarda yüzde 25'lik bir artışın söz konusu olduğunu kaydetti.

"KAYIT DIŞI AZALIR"

Doğtaş-Kelebek Genel Müdürü Ersin Serbes, indirimlerin uzatılması durumunda kayıt dışının azalacağını belirterek, "Herkes satışlarında fatura kesecek. Dolayısıyla bu devletin topladığı vergi gelirlerini de artıracak" diye konuştu. Doğtaş'ta indirimle satışların yüzde 36 arttığını vurgulayan Serbes, "İndirim devam ederse satışlardaki artışımız yüzde 50'ye çıkar. Sektörde ise kampanyalarla yüzde 40'a çıkar" dedi. Mobilyacılar sitesi Modoko'nun Başkanı Etem Özçelik ise, "İndirim sonrası herkes faturasını kesti, kayıtdışı azaldı. Satışlar yüzde 30 arttı. Piyasanın canlanması için indirimin devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

İLK YARIDA SATIŞLAR REKOR KIRDI

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan mobilya harcamaları, şubatın ilk haftasında başlayan KDV indiriminin etkisiyle ilk yarıda rekor kırdı.Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, yılın ilk yarısında banka ve kredi kartlarıyla en çok mobilya ve dekorasyon alışverişi yapıldı. Banka kartlarıyla 927 milyon lira ve kredi kartlarıyla 11 milyar 149 milyon lira harcandı.

KDV İNDİRİMİNİN CİROYA YAPTIĞI KATKI: 1 MİLYAR TL

Hükümet, referandum öncesinde mobilya ve beyaz eşyaya sağladığı KDV ve ÖTV indiriminin süresini 30 Nisan'dan 30 Eylül'e kadar uzatmıştı. Buna göre, mobilyadaki yüzde 18'lik KDV, 10 puanlık indirimle eylül sonuna kadar yüzde 8, beyaz eşyada uygulanan yüzde 6.7'lik ÖTV de sıfıra çekilmişti.

"ÖTV TAMAMEN KALDIRILSIN"

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Ergün Güler ise eylül sonuna kadar beyaz eşyada yüzde 0'a inen ÖTV teşvikinin uzatılmasını beklemediklerini belirterek, "Hedefimiz süre uzatılmasından ziyade tamamen kaldırılması" dedi. ÖTV teşvikinin 2017 ilk 6 aylık dönemde iç satışlarda yüzde 20 artış sağladığını dile getiren Güler, süre uzatımı yönünde değil, ÖTV 'nin kaldırılması yönünde önümüzdeki dönemde girişimde bulunmayı planladıklarını kaydetti.

HÜKÜMET 'İNGİLTERE' SANAYİCİ 'AMERİKA' DİYOR

Hükümetin yeniden ele alacağı KDV yasasıyla ilgili de sektör umutlu. Ancak Maliye, yeni KDV kanununda İngiliz modeli üzerinde duruyor. İngiltere'de KDV yüzde 17.5. Eğitim, ilaç, yiyecek harcamalarında ise sıfır. KDV'yi yanlış beyan eden şirketlere ağır yaptırımlar var. Amerika'da ise sadece nihai tüketicilerden malların satılması aşamasında KDV alınıyor, üretim süreçlerinde bu vergi yer almıyor. Sanayiciler, bu yolla vergi kaybının azalacağını belirtiyor. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada