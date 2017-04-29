Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimi süresi uzatıldı

BEYAZ EŞYA VE MOBİLYADA VERGİ İNDİRİMİ SÜRESİ UZATILDI

Beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin sıfır, mobilyalarda KDV'nin yüzde 8 olarak uygulanması 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Tarih : 29 Nisan 2017, 11:27
Puan Ver : Beyaz Eşya Ve Mobilyada Vergi İndirimi Süresi Uzatıldı(10/10)11


Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleriyle mobilyalara yönelik vergi indirimlerinin süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı.



Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, döner koltuk ve sandalyeler, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar, büro mobilyaları, mutfakta ve yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalarla plastik maddeden yapılan mobilyaların KDV'si 30 Eylül'e kadar yüzde 8 olacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Beyaz  Eşya  Ve  Mobilyada  Vergi  İndirimi  Süresi  Uzatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER