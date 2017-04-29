Beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin sıfır, mobilyalarda KDV'nin yüzde 8 olarak uygulanması 30 Eylül'e kadar devam edecek.



Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleriyle mobilyalara yönelik vergi indirimlerinin süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı.







Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.







Buna göre, döner koltuk ve sandalyeler, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar, büro mobilyaları, mutfakta ve yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalarla plastik maddeden yapılan mobilyaların KDV'si 30 Eylül'e kadar yüzde 8 olacak.







kaynak:milliyet