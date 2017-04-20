BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILDI
Maliye Bakanlığı, muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme sürelerini uzattı.
Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Nisan 2017 tarihinde verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri, 26 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.
25 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri de 2 Mayıs Salı günü sonuna çekildi.
kaynak:sabah
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