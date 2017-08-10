BETON YIĞINLARININ ALTINDA SAATLERCE YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ!
Gaziantep'te özel bir kolejin bahçesinde meydana gelen göçükte betonların altında kalan Suriyeli işçi, 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Gaziantep'te, kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana gelince Suriyeli 2 işçi, toprak altında kaldı.
TOPRAK KAYMASI SONUCUNDA GÖÇME OLDU
Olay, öğle saatlerinde Gaziantep Atatürk Mahallesi'nde bulunan özel bir kolejde meydana geldi. Kolejin bahçesinde kanalizasyon çalışmasının yapıldığı sırada, toprağın kayması sonucu göçme oldu. Kanalizasyon inşasında çalışan 2 Suriyeli işçi enkaz altında kaldı.
18 YAŞINDAKİ GENÇ, BETON YIĞINLARININ ALTINDA KALDI
Suriyeli işçilerden İbrahim Abdullah kendi çabalarıyla enkazdan çıkarken, kuzeni olan 18 yaşındaki Zekeriya Ubey Toprak ise beton yığınlarının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONUCUNDA ULAŞILDI
Kolejin etrafında polis güvenlik önlemi alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan Zekeriya Ubey'a ulaşmaya çalıştı. Kepçe ve iş makinelerinin yardımıyla 2 saat süren kurtarma çalışması sonunda enkaz altında mahsur kalan Ubey'e ulaşıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından enkaz altından kurtarılan Ubey, sedyeyle ambulansa taşındı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Ubey'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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