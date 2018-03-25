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BETON MİKSERİ, OTOBÜSLE ÇARPIŞTI: 20 YARALI


Beton mikseri, otobüsle çarpıştı: 20 yaralı
Tarih : 25 Mart 2018, 23:20
Puan Ver : Beton Mikseri, Otobüsle Çarpıştı: 20 Yaralı(6/10)2

Manisa'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

BETON MİKSERİ, YOLCU OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI

Gördes- Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkisinde plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri ile Ramazan K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 20 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Yaralılar ambulansların yanı sıra yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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