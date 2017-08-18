BETON MİKSERİ KÖPRÜDEN DÜŞTÜ, İSTANBUL TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GELDİ
Saat 18.00 sıralarında Kadıköy Göztepe'de Sanayi Köprüsü üzerindeki bariyerleri aşan beton mikseri, Şair Arşi Caddesi üzerindeki seyir halindeki aracın üstüne uçtu. Kaza nedeniyle Göztepe - Libadiye yönünde tüm şeritler ulaşıma kapatıldı.
TRAFİK KEŞMEKEŞE DÖNDÜ
İstanbul'da, özellikle saat 17.00 - 20.00 arasında iş çıkışı nedeniyle trafik yoğunuğu had safhaya ulaşıyor. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde, Anadolu Yakası trafiği için krtik öneme sahip olan Göztepe Sanayi Köprüsü ve Şair Arşi Caddesi'ndeki kaza, İstanbul trafiğini tam anlamıyla keşmekeşe çevirdi.
TRAFİK YĞUNLUĞU YÜZDE 45'İ BULDU
İBB trafik haritası Anadolu Yakası'nda kırmızıya boyanırken, trafik yoğunluğu yüzde 45'i gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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