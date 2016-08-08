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bethesda'nın prey kabusuna hoş geldiniz!

BETHESDA'NIN PREY KABUSUNA HOŞ GELDİNİZ!

Amerika Birleşik Devletleri orijinli, dünyanın en büyük oyun geliştiricilerden Bethesda, korku-aksiyon-hayatta kalma türünün son örneği Prey hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 10:10
Puan Ver : Bethesda'nın Prey Kabusuna Hoş Geldiniz!(0/10)


Amerika Birleşik Devletleri orijinli, dünyanın en büyük oyun geliştiricilerden Bethesda, korku-aksiyon-hayatta kalma türünün son örneği Prey hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu.



Doom, The Evil Within, Dishonored, Rage, Fallout serisi ve Elder Scrolls serisinin dağıtıcısı Bethesda Softworks, yine bir baş yapıt ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 2006'da satışa sunulan Prey,  Human Head Studios tarafından geliştirilmiş ve 2K Games tarafından dağıtılmıştı. Yapımda; Bethesda Softworks'un Elder Scrolls grafik motoru kullanılmıştı. Böylece Bethesda ile Prey arasında sıkı bir bağ oluştu. Bethesda Softworks'un yeni yapımı Prey, 2006 versiyonunun “Reboot” sürümü olacak.



Oyunda Talos 1 isimli Uzay İstasyonunun komutanı Morgan Yu rolünü üstleneceğiz. Kötü niyetli, sinsi uzaylılar Talos 1'i işgal ettikten sonra Morgan Yu üzerinde deneyler gerçekleştirecek. Lakin, uzaylıların beklediğinin aksine karakterimiz, olağanüstü güçlere kavuşacak ve uzaylılara meydan okuyacak.



Talos 1 isimli Uzay İstasyonunun tasarımı, görsellerden anladığımız kadarıyla 1960 üretimi gibi duruyor. Yani, karşımızda Dead Space ve Bioshock melezinin durduğunu söylemek mümkün. Aksiyon-gerilim oyunu; Xbox One, Microsoft Windows ve Sony PlayStation 4 platformlarında, 2017 yılının başında satışa sunulacak.



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Etiketler: Bethesda  Nın  Prey  Kabusuna  Hoş  Geldiniz    haber

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