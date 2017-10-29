Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna ünlüler akın etti. Erdoğan, en küçük konuğu oyuncu Emir Berke Zincidi ile yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de verdiği 29 Ekim Resepsiyonu'na ünlüler dünyası akın etti.

ERDOĞAN VE TATLISES'TEN YÜZ GÜLDÜREN MUHABBET

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek gelen ünlülerle selamlaştı. Erdoğan'ın İbrahim Tatlıses'le muhabbeti sırasında yüzler güldü.ERDOĞAN'DAN KÜÇÜK KONUĞUNA YAKIN İLGİ

Gecede istisnasız tüm konuklarla yakından ilgilenen Erdoğan'ın en küçük konuğu ise oyuncu Emir Berke Zincidi idi. Erdoğan küçük konuğunu alnından öptü. O anlarda çekilen fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplandı.

Kaynak: haberinburada