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Beştepe'deki Resepsiyona Ünlüler Akın Etti; Erdoğan, Küçük Konuğuyla Yakından İlgilendi

BEŞTEPE'DEKİ RESEPSİYONA ÜNLÜLER AKIN ETTİ; ERDOĞAN, KÜÇÜK KONUĞUYLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna ünlüler akın etti. Erdoğan, en küçük konuğu oyuncu Emir Berke Zincidi ile yakından ilgilendi.

Tarih : 29 Ekim 2017, 23:30
Puan Ver : Beştepe'deki Resepsiyona Ünlüler Akın Etti; Erdoğan, Küçük Konuğuyla Yakından İlgilendi(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de verdiği 29 Ekim Resepsiyonu'na ünlüler dünyası akın etti.

ERDOĞAN VE TATLISES'TEN YÜZ GÜLDÜREN MUHABBET

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek gelen ünlülerle selamlaştı. Erdoğan'ın İbrahim Tatlıses'le muhabbeti sırasında yüzler güldü.ERDOĞAN'DAN KÜÇÜK KONUĞUNA YAKIN İLGİ

Gecede istisnasız tüm konuklarla yakından ilgilenen Erdoğan'ın en küçük konuğu ise oyuncu Emir Berke Zincidi idi. Erdoğan küçük konuğunu alnından öptü. O anlarda çekilen fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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