BEŞTEPE'DEKİ RESEPSİYONA ÜNLÜLER AKIN ETTİ; ERDOĞAN, KÜÇÜK KONUĞUYLA YAKINDAN İLGİLENDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna ünlüler akın etti. Erdoğan, en küçük konuğu oyuncu Emir Berke Zincidi ile yakından ilgilendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de verdiği 29 Ekim Resepsiyonu'na ünlüler dünyası akın etti.
ERDOĞAN VE TATLISES'TEN YÜZ GÜLDÜREN MUHABBET
Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek gelen ünlülerle selamlaştı. Erdoğan'ın İbrahim Tatlıses'le muhabbeti sırasında yüzler güldü.ERDOĞAN'DAN KÜÇÜK KONUĞUNA YAKIN İLGİ
Gecede istisnasız tüm konuklarla yakından ilgilenen Erdoğan'ın en küçük konuğu ise oyuncu Emir Berke Zincidi idi. Erdoğan küçük konuğunu alnından öptü. O anlarda çekilen fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplandı.
Kaynak: haberinburada
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