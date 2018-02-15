BEŞTEPE'DE KRİTİK BULUŞMA! ERDOĞAN, 3 SAATTİR TİLLERSON İLE GÖRÜŞÜYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı ve diğer bölgesel konularla ilgili ile görüşmeye başladı.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ortadoğu programı kapsamında Ankara'ya geldi. Tillerson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı ve bölgesel konularla ilgili Beştepe'de görüşme yapıyor.
Tillerson'un uçağı, saat 17.40 civarında Esenboğa Havalimanı'na indi. Tillerson beraberindeki heyetle, bir süre sonra VIP bölümünden çıkarak aracına bindi.
Havalimanının VIP girişi ve çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.
GÖRÜŞME DEVAM EDİYOR
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü saat 19.40'ta başladı. Görüşmeler devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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