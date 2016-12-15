

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik toplantısına başkanlık etti.







Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik toplantısı saat 16.30'da sona erdi.







Toplantıda terör saldırıları ile Irak ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındı.







Toplantıya; Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ilgili üst düzey bürokratlar katıldı.







kaynak:habertürk



