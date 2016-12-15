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BEŞTEPE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI SONA ERDİ


BEŞTEPE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI SONA ERDİ
Tarih : 15 Aralık 2016, 16:45
Puan Ver : Beştepe'de Güvenlik Toplantısı Sona Erdi(6/10)3


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik toplantısına başkanlık etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik toplantısı saat 16.30'da sona erdi.



Toplantıda terör saldırıları ile Irak ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındı.



Toplantıya; Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ilgili üst düzey bürokratlar katıldı.



 



kaynak:habertürk



 








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