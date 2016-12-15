BEŞTEPE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik toplantısına başkanlık ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak güvenlik toplantısı saat 14.15'te başladı.
Toplantıda terör saldırıları ile Irak ve Suriye'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ilgili üst düzey bürokratlar katılıyor.
kaynak:habertürk
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