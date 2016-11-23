

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu topluyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiyle ilgili bakanlar ve bürokratlarla saat 19.30'da bir araya gelecek.



Toplantıda, ağırlıklı olarak döviz kuru artışı olmak üzere piyasalardaki gelişmeler değerlendirilecek.



Dış kaynaklı olarak değerlendirilen piyasalardaki hareketliliğin ekonomiye etkisini sınırlamak için alınabilecek tedbirler gözden geçirilecek.







kaynak:ntv