BEŞTEPE'DE EKONOMİ ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu toplayacak. Beştepe'deki toplantı saat 19.30'da başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu topluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiyle ilgili bakanlar ve bürokratlarla saat 19.30'da bir araya gelecek.
Toplantıda, ağırlıklı olarak döviz kuru artışı olmak üzere piyasalardaki gelişmeler değerlendirilecek.
Dış kaynaklı olarak değerlendirilen piyasalardaki hareketliliğin ekonomiye etkisini sınırlamak için alınabilecek tedbirler gözden geçirilecek.
kaynak:ntv
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