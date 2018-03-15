BEŞTEPE'DE AFRİN ZİRVESİ! ERDOĞAN, AKAR'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen görüşmede Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son durum hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.
ERDOĞAN, ZEYTİN DALI HAREKATI HAKKINDA BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son durum ve terörle mücadele operasyonları konusunda bilgi verdi.
Kaynak: haberinburada
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