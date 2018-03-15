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Beştepe'de Afrin zirvesi! Erdoğan, Akar'ı kabul etti

BEŞTEPE'DE AFRİN ZİRVESİ! ERDOĞAN, AKAR'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen görüşmede Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son durum hakkında bilgi aldı.

Tarih : 15 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Beştepe'de Afrin Zirvesi! Erdoğan, Akar'ı Kabul Etti(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

ERDOĞAN, ZEYTİN DALI HAREKATI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son durum ve terörle mücadele operasyonları konusunda bilgi verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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