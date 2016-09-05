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bes'te 7-8 milyon kişinin kalıcı olması bekleniyor

BES'TE 7-8 MİLYON KİŞİNİN KALICI OLMASI BEKLENİYOR

BES'e ocak ayından itibaren otomatik katılımla 13 milyon kişinin katılabileceği, bunların 7-8 milyonunun kalıcı olacağı öngörülüyor.

Tarih : 05 Eylül 2016, 16:30
Puan Ver : Bes'te 7-8 Milyon Kişinin Kalıcı Olması Bekleniyor(5/10)3


Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne(BES) getirilen otomatik katılım uygulaması ile Ocak ayından itibaren sisteme yaklaşık 13 milyon kişinin katılmasını ve cayma hakkı olsa da 7-8 milyon katılımcının sistemde kalmasını öngördüklerini açıkladı.



Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 26 Ağustos itibariyle BES'te 6.4 milyon katılımcı, 49.9 milyar TL fon tutarı bulunuyor. 2015 sonunda katılımcı sayısı 6.04 milyon, fon tutarı ise 42.98 milyar TL olmuştu.



Şirketten yapılan yazılı açıklamada Sincek, "Katılım Emeklilik olarak 2017'de büyüme trendimizi devam ettirerek hedefimiz olan 5 yılda 500 bin katılımcıya daha kısa bir sürede ulaşacağız" dedi.






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