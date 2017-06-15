

Best Balıkesir Kulübü Başkanı Gafur Çoymak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üst yönetimin aldığı bir kararla ligden çekildiklerini, böylece bu sezon düştükleri Türkiye Basketbol 1. Liginde mücadele etmeyeceklerini açıkladı.



Kulübün, Türkiye Basketbol 1. Ligindeki haklarını devredeceği öğrenildi.







kaynak:sabah