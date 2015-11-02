

Beşir Atalay, AK Parti Van İl Başkanlığında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Türkiye'de huzur içinde bir seçim yapıldığını ve halkın büyük bir ilgiyle AK Parti'yi tekrar tek başına iktidar yaptığını vurgulayan Atalay, bundan sonra hızlı bir şekilde Türkiye'nin kronikleşen sorunlarıyla ilgileneceklerini bildirdi.







Atalay, 7 Haziran seçimi sonrasında yaşanan zorluklar, hükümet kurma çalışmaları ve sonrasındaki gelişmelerin ardından, Türkiye'nin tekrar bir dönüş yaptığını belirterek, şunları söyledi:







"Beklenmeyen büyük bir teveccühle hamdolsun Türkiye tekrar istikrarı yakaladı. AK Parti'nin hepimizin sorumlulukları da bu çerçevede çok fazla ama biz 'tek başına iş başına dedik' ve inşallah çok hızlı şekilde hükümetimiz kurulur ve iş başı yaparız. Türkiye tekrar demokratikleşme adımları, ekonominin canlanması, güçlenme ve Cumhuriyetin 100. yılına doğru daha büyük bir ülke olacak. Çok önemli bir seçimdi ve sonuçları çok daha değerli. Bu seçimin bir partinin iktidar olmasından öte Türkiye'nin geleceğiyle ilgili en kritik kararların verileceği gündü. 1 Kasım Türkiye'nin talihini değiştirdi."







Atalay, Van'da teşkilatları üyeleri ve adaylarla çok planlı ve kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Van bizleri bağrına bastı, her gittiğimiz yerde sıcak ilgiyle karşılaştık. Seçimlerin sonucu olarak da Türkiye'de oyunu en fazla arttıran illerden biri olduk. Büyükşehirler içinde oyunu en fazla arttıran il, Van oldu. Türkiye genelinde ise oyunu en fazla arttıran 3'üncü iliz" dedi.



"TÜRKİYE İÇİN ÇOK CİDDİ BİR İVME OLACAK"







Seçim sürecinde dile getirdikleri tüm vaatlerin geçerli olduğunu ve yerine getirmek için çalışacaklarına değinen Atalay, AK Parti iktidarından bölge için etkili hizmetleri getireceklerine inandığını bildirdi.







"Biz çözümün barışın huzurun partisiyiz. AK Parti olarak dokunulmaz konulara dokunuruz, çözülmez konuları çözeriz. Cesaretimiz var, inşallah o konuların hepsi aynı şekilde devam edecek" diyen Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Bölgede rakibimiz olan parti, sonuçlardan dersini alacak. Tekrar AK Parti'ye dönüşü de görüyoruz. 7 Haziran'dan sonra bölgede ve Kürt vatandaşlarımızın tekrar umutlarını AK Parti'ye yönelttiğini görüyoruz. AK Parti bundan sonra da bunun hakkını verecek. AK Parti, Türkiye'nin partisi olduğunu gösterdi. Her kesimi temsil ediyoruz. Çözüm Süreci'nin mimarı AK Parti'dir geleceği de AK Parti'ye bağlı. Halkımızdan aldığımız destekle biriken sorunları inşallah tek tek çözeceğiz. Bu dönem Türkiye için çok ciddi bir ivme dönemi olacak."







Atalay, bundan sonra 4 yıl seçim yapılmayacağını ve tekrar istikrarlı bir döneme gireceklerine işaret ederek, hükümet olarak hızlı şekilde iş başı yapacaklarını ve verimli bir dönem geçireceklerini kaydetti.