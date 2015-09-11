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beşir atalay: tek aday tek liste

BEŞİR ATALAY: TEK ADAY TEK LİSTE

AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay AK Parti Kongresi öncesinde tek adaylarının Başbakan Ahmet Davutoğlu olduğunu ve tek liste hazırlandığını söyledi. Atalay, kongreye HDP dahil 11 siyasi partinin davet edildiği bilgisini de verdi.

Tarih : 11 Eylül 2015, 17:45
Puan Ver : Beşir Atalay: Tek Aday Tek Liste(5/10)5


AK Parti olağan kongresini yarın topluyor. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda basına bilgi veren AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay, tek adaylarının Başbakan Ahmet Davutoğlu olduğunu ve tek liste hazırlandığını ifade etti. 



Parti Sözcüsü Atalay AK Parti Kongresi öncesinde HDP dahil 11 siyasi partiye ve 220 sivil toplum örgütüne davet gönderdiklerini söyledi. 



Atalay 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de, Başbakan Davutoğlu tarafından telefonla davet edildiğini, fakat kendisinin katılamayacağını bildirdiğini de aktardı.








Etiketler: Beşir  Atalay  Tek  Aday  Tek  Liste    haber

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