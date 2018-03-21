BEŞİNCİ KATTA ASILI KALAN ARKADAŞINI KURTARMAK İSTEYEN İŞÇİ DÜŞEREK ÖLDÜ
Uşak'ta inşaatın beşinci katında asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken düşen işçi öldü, diğer işçi ağır yaralandı.
Karaağaç Mahallesi Birinci Şehitler Sokak'ta inşaatın çatı katında çalışırken dengesini kaybederek düşen Arif Akcan (28), beşinci katta asılı kaldı. Akcan'ın yardımına koşan inşaat işçisi Mehmet Özdemir (38), arkadaşını kurtarmaya çalıştığı sırada yandaki evin terasına düştü. Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Beşinci katta asılı kalan Akcan da bir süre sonra yere düşerek ağır yaralandı.
YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Akcan, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Özdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ
Olay yerine gelen üç çocuk babası Özdemir'in yakınları fenalık geçirdi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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