Çocuk Alerji ve İmmünolojisi Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Arıkan Ayyıldız, besin alerjisinin dünyada ve ülkemizde her geçen yıl artığını ve her 13 çocuktan birinde besin alerjisi görüldüğüne dikkat çekti.



Besin alerjili çocuk sayısının ülkemizde arttığına dikkat çekerek sözlerine başlayan Ayyıldız, "Besin alerjisi dünyada ve ülkemizde her geçen yıl artıyor. Sıklığı yüzde 5-8 oranında yani her 13-20 çocuktan birinde besin alerjisi görülüyor.



Ülkemizde besin alerjisine en sık yol açan besinler yumurta, inek sütü, fındık, fıstık, ceviz, mercimek, buğday olarak sıralanıyor. Yumurta, inek sütü ve buğday alerjileri genellikle erken bebeklik ve çocukluk döneminde belirti vermeye başlarken, kuruyemişlere bağlı alerjiler daha geç çocukluk döneminde başlayabiliyor" dedi.



"YAKIN TAKİP BU HASTALAR İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİDİR"



Ebeveynleri besin alerjisi konusunda bilinçli olmaları gerektiğini belirten, besin alerjilerinin erken tip ve geç tip olmak üzere iki ana grupta incelendiğini ve farklı bulgular gösterdiğini anlatan Ayyıldız şunları söyledi: "Erken tip besin alerjilerinde besin alımından sonraki dakika veya saatler içinde ortaya çıkan deride kaşıntı, kızarıklık, egzema, göz, dudak, dil ve damakta şişlikler, burunda kaşıntı, akıntı, tıkanıklık, hapşırık, gözlerde kaşıntı, sulanma, kızarıklık, kaşıntı, öksürük, nefes darlığı, hırıltı, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, tansiyon düşüklüğü, halsizlik, bayılma gibi belirtiler görülebilir.



Deri belirtilerinin yanında solunum, dolaşım veya sindirim sistemi ile ilgili belirtilerin birlikte olması "anafilaksi" olarak adlandırılan hayatı tehdit eden ağır alerjik reaksiyonu tanımlar. Bu tip durumlarda besin alerji testleri pozitif saptanır.







kaynak:sabah