Beşiktaş Kulübü, yayınladığı bir mesajla taraftarlarına Galatasaray derbisi öncesi birlik beraberlik çağrısı yaptı.



Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:







"Hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon büyük bir mücadele sergileyen Futbol Takımımız, önemli bir virajda Perşembe akşamı hiç arzu etmediğimiz şanssız bir mağlubiyet alarak tüm camiamızı, taraftarlarımızı ve sporseverleri üzmüştür.







Bu mağlubiyet başkanımızdan, yönetim kurulu üyelerimize, teknik kadromuza, futbolcularımıza, çalışanlarımıza kadar tüm kulübümüzü ve fedakar taraftarlarımızı derinden etkilemiştir.







Sporting CP maçının öncesine kadar tüm Beşiktaşlılar'ın sahiplendiği futbolcularımızın, şanssız bir mağlubiyet sonrası özellikle sosyal medyada hakarete ve küfüre varan tepkilerle karşılaşması ciddi bir çelişkidir.







Beşiktaş Futbol Takımı elbette ki eleştirilebilir. Ancak hiçbir eleştiri linç etme gayreti, hakaret ve küfür yoluyla yapılamaz.