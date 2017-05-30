BEŞİKTAŞ'TAN STOPER TRANSFERİ İÇİN BARCELONA ÇIKARMASI!
Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği stoper Thomas Vermaelen konusunda mutlu sona çok yaklaştı. İlk olarak menajer Kees Vos'un önerdiği Belçikalı futbolcu için kiralık oynadığı İtalyan kulübü Roma, satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti.
Oyuncunun bonservisinin bulunduğu Barcelona'nın da 31 yaşındaki yıldızı kadrosunda tutmak istemediği bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetiminin, birkaç gün içinde İspanya'ya gidip sol stoper için Barçalı yetkililerle masaya oturacağı kaydedildi.
Daha önce aynı kulüpten Adriano'yu düşük bir rakama getiren başkan Orman'ın, Vermaelen'e de çok uygun şartlarda imza attırma ihtimali oldukça yüksek.
ABOUBAKAR İÇİN KRİTİK GÜN
Öte yandan Aboubakar'ın bonservisini alması için bugün son gün. 25 yaşındaki golcü için bugün Portekiz'de kritik bir görüşme olacak. Record gazetesine göre Porto'ya gidecek Beşiktaşlı yöneticiler 10 milyon Euro'luk satın alma bedeli üzerinden bir görüşme yapacak.
kaynak:sabah
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