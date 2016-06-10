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beşiktaş'tan serdar aziz atağı

BEŞİKTAŞ'TAN SERDAR AZİZ ATAĞI

Siyah beyazlı kulüp, Bursaspor'un stoperi için transfer girişimlerine hız verdi.

Tarih : 10 Haziran 2016, 15:01
Puan Ver : Beşiktaş'tan Serdar Aziz Atağı(9/10)6


Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, transferde önceliği savunma hattını güçlendirmeye verdi. Siyah beyazlıların ilk hedefi Bursaspor'un başarılı stoperi Serdar Aziz.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Şenol Güneş'in ısrarla istediği Serdar Aziz için görüşmelerde bulunan Metin Albayrak, Bursaspor Başkanı Ali Ay ile yaptığı görüşmede Pedro Franco ve Alexander Milosevic'i teklif etti. Beşiktaş'ın takas teklifi kabul edilmezse, genç stoper için bonservis ödemeye hazır olduğu da iddia edildi.








Etiketler: Beşiktaş  Tan  Serdar  Aziz  Atağı    haber

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