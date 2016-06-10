BEŞİKTAŞ'TAN SERDAR AZİZ ATAĞI
Siyah beyazlı kulüp, Bursaspor'un stoperi için transfer girişimlerine hız verdi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, transferde önceliği savunma hattını güçlendirmeye verdi. Siyah beyazlıların ilk hedefi Bursaspor'un başarılı stoperi Serdar Aziz.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Şenol Güneş'in ısrarla istediği Serdar Aziz için görüşmelerde bulunan Metin Albayrak, Bursaspor Başkanı Ali Ay ile yaptığı görüşmede Pedro Franco ve Alexander Milosevic'i teklif etti. Beşiktaş'ın takas teklifi kabul edilmezse, genç stoper için bonservis ödemeye hazır olduğu da iddia edildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar