

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, transferde önceliği savunma hattını güçlendirmeye verdi. Siyah beyazlıların ilk hedefi Bursaspor'un başarılı stoperi Serdar Aziz.







Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Şenol Güneş'in ısrarla istediği Serdar Aziz için görüşmelerde bulunan Metin Albayrak, Bursaspor Başkanı Ali Ay ile yaptığı görüşmede Pedro Franco ve Alexander Milosevic'i teklif etti. Beşiktaş'ın takas teklifi kabul edilmezse, genç stoper için bonservis ödemeye hazır olduğu da iddia edildi.