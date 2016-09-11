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beşiktaş'tan şenol güneş operasyonu!

BEŞİKTAŞ'TAN ŞENOL GÜNEŞ OPERASYONU!

Başkan Fikret Orman, futbol takımının en önemli parçası olarak teknik direktör Şenol Güneş'i görüyor.

Tarih : 11 Eylül 2016, 11:46
Puan Ver : Beşiktaş'tan Şenol Güneş Operasyonu!(7/10)8


Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili dev adım atmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yapan tecrübeli teknik adam için başkan Fikret Orman ve ekibi operasyona başladı.



Başkan Fikret Orman, futbol takımının en önemli parçası olarak teknik direktör Şenol Güneş'i görüyor. Tecrübeli hocayla ‘ağabey-kardeş' ilişkisi bulunan Orman, devre arasında kendisiyle masaya oturmayı planlıyor.








Etiketler: Beşiktaş  Tan  Şenol  Güneş  Operasyonu    haber

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