Başkan Fikret Orman, futbol takımının en önemli parçası olarak teknik direktör Şenol Güneş'i görüyor.



Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili dev adım atmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yapan tecrübeli teknik adam için başkan Fikret Orman ve ekibi operasyona başladı.







Başkan Fikret Orman, futbol takımının en önemli parçası olarak teknik direktör Şenol Güneş'i görüyor. Tecrübeli hocayla ‘ağabey-kardeş' ilişkisi bulunan Orman, devre arasında kendisiyle masaya oturmayı planlıyor.