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beşiktaş'tan şampiyonluk balosu

BEŞİKTAŞ'TAN ŞAMPİYONLUK BALOSU

Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonluğun şerefine düzenlenen balo, Beşiktaş camiasından birçok davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Tarih : 07 Temmuz 2017, 15:27
Puan Ver : Beşiktaş'tan Şampiyonluk Balosu(10/10)11


 Beşiktaş camiası şampiyonluk balosunda bir araya geldi.



Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen baloya Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Yönetim Kurulu üyeleri, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip, futbolcular, spor, iş ve sanat dünyasından isimler katıldı.



Gecede Funda Arar ve Antonis Remos konser verirken, katılımcılar Beşiktaş marşlarıyla coştu.



Baloda konuşma yapan Fikret Orman, uzun bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Çok sevindiğimiz, çok üzüldüğümüz günler yaşadık. Şansla gelen şey şanssızlıkla gider. Doğru bir strateji kurmak, çok çalışkan bir teknik heyetin olduğu, çok karakterli futbolcuların olduğu kulüp istikrarı yakalayabilir. Unutulmaması gereken bir şey var ki Beşiktaş taraftarları... Biz hep beraber geldiğimizden bu yana kol kola girerek bir başarı öyküsü yazmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Başarıda birçok kişinin payı olduğunu anlatan Orman, "Bir tek biz değil. Biz büyük bir aileyiz. Tüm sponsorlarımıza bizimle burada oldukları için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş olarak bize gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluyuz. Zor bir sezon oldu. Allah daha güzel günler görmeyi nasip etsin. Allah tekrarını nasip etsin." diye konuştu.



 



 



 



kaynak:eurosport








Etiketler: Beşiktaş  Tan  Şampiyonluk  Balosu    haber

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