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beşiktaş'tan mario gomez'in transferi için açıklama

BEŞİKTAŞ'TAN MARİO GOMEZ'İN TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın Alman yıldızı Mario Gomez'in kulüpteki geleceğiyle ilgili suskunluğunu bozdu.

Tarih : 20 Nisan 2016, 15:42
Puan Ver : Beşiktaş'tan Mario Gomez'in Transferi İçin Açıklama(5/10)4


Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi son günlerde transfer ile gündemde olan Mario Gomez hakkında açıklamalarda bulundu. Takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Gomez'in kendilerinden süre istediğini belirten Çebi, transferin 9 Mayıs'ta netlik kazanacağını belirtti.





İşte Ahmet Nur Çebi'nin Gomez ve diğer gündem maddeleri ile ilgili açıklamaları;



    “Mario Gomez, 21 Nisan'da yeni sezon için kalıp kalmamak konusundaki talebini iletecekti. Fakat bizden süre istedi. Biz de kabul ettik. Kalmasından yana görüş bildirdik. 9 Mayıs'ta bize kesin cevabını verecek. Biz olumlu olacağını düşünüyoruz. Ayrılmak isteseydi olumsuz cevap verirdi"

    “Mario'nun, 'Bu golleri tek başıma atmıyorum. Biz bir takımız' demesi her şeyin özeti. Ne kadar büyük bir oyuncu olduğunun kanıtı. Gomez gibi oynayan, oynamayan tüm futbolcular şampiyonluğa inanmış durumda. Hepsinin gözleri parlıyor"

    “Tolga Zengin ve İsmail Köybaşı ile ilgili görüşmemiz sürüyor. Birçok konuda el sıkıştık. Fakat eksik olan bazı maddeler var. Görüşmeler henüz imza aşamasına gelmedi. Fakat kalmalarını istiyoruz. Eksik olan maddelerde de ortak yolu bulacağımızı düşünüyoruz."

    “Aziz Yıldırım'ın konuşmasında bizim açımızdan bir sakınca yok. Sözleri kendi camiasını bağlar. Biz Beşiktaş olarak salt konuşma yerine icraat yapmayı uygun görüyoruz. Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Önce iş; prensibimiz bu. Yeri ve zamanı gelince de elbette konuşuruz gerekenleri."








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