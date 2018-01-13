BEŞİKTAŞ'TAN KEVİN GAMEİRO HAREKATI! YÖNETİM İSPANYA'YA GİDECEK
Beşiktaşlı yöneticiler, Diego Costa'nın geri dönüşü sonrası Atletico Madrid'de gözden çıkarılan Fransız golcü Gameiro için önümüzdeki hafta Madrid'e gidecek.
22 yaşındaki Cyle Larin'in yanı sıra tecrübeli bir forveti kadrosuna katmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, Haziran 2016'da Sevilla'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olan Kevin Gameiro'yu gözüne kestirdi.
YÖNETİM İSPANYA'YA GİDECEK
Siyah-beyazlı yöneticilerin, önümüzdeki hafta 30 yaşındaki Fransız yıldız için İspanya'ya giderek Atletico Madrid'in yetkilileri ile masaya oturacağı öğrenildi. Gameiro, Diego Costa'nın geri dönüşü sonrası Atletico'da dördüncü forvet konumuna düştü. 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkan Madrid ekibinde Diego Costa ve Antoine Griezmann'ın yeri garanti. Teknik direktör Diego Simeone, bu iki ismin alternatifi olarak ise Fernando Torres'i düşünüyor. Beşiktaş, İspanyol ekibinde forma şansı iyice azalan Gameiro'yu kiralama formülüyle transfer etmenin hesaplarını yapıyor.
İSTEYENİ ÇOK
Atletico Madrid'in sezon sonunda gönderme planları yaptığı Gameiro ile çok sayıda La Liga ekibinin ilgilendiği öğrenildi.
OYUN STİLİ
Kısa pas vermeyi sever. Adam geçmeyi sever. Pas yüzdesi düşük. Hava toplarında etkisiz. Bitiriciliği yüksek. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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