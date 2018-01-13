Epdk'dan Yerli Kömürle Çalışan Santrallere Dev Destek
Arda Turan'dan Barcelona'ya Duygusal Veda
Tarihi Çark! Taraftar 3 Yıl Önceki Videosunu Paylaşıyor
Ringde Başına Darbe Alan Genç Sporcu Yoğun Bakıma Alındı
İngilizler Cenk Tosun'u Dünya Yıldızına Benzetti
Mehmet Demirkol'dan Arda Yorumu: Büyük Bir Başarı
Irkçı Reklam İle Gündem Olan Markanın Mağazalarını Yerle Bir Ettiler
Bayern Münih Bayer Leverkusen'i Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti
Galatasaraylı Maicon: Buraya Gelmemi Lugano Söyledi
Büyük Rezalet! Rus Ekibinden Irkçı Paylaşım
Burak Yılmaz: Gelen Teklifler Var Ama Ayrılma Gibi Bir Düşüncem Yok
Rusya İçişleri Bakanlığı, Tatil Yapılabilecek Ülkelerden Türkiye'yi Çıkardı
Kartal'ın Kadrosuna Katmak İstediği Yıldız, Sağlık Kontrolünden Geçti
Fikret Orman'dan Londra'ya Transfer Seferi
Büyük Başarı! Guardiola, Premier Lig Tarihine Geçti
Voleybol Maçında Taraftar Bıçakla Sahaya Girdi
Resmen Açıklandı! İşte Moussa Sow'un Yeni Takımı
Abdullah Avcı, Arda'yı Açıkladı: Olma İhtimali Yüzde 50'nin Üstünde
Aykut Kocaman: Fernandao Hiçbir Yere Gitmeyecek!
Antalyaspor'da Nasri Skandalı! Sözleşmesindeki Detaylar Ortaya Çıktı

Beşiktaş'tan Kevin Gameiro harekatı! Yönetim İspanya'ya gidecek

BEŞİKTAŞ'TAN KEVİN GAMEİRO HAREKATI! YÖNETİM İSPANYA'YA GİDECEK

Beşiktaşlı yöneticiler, Diego Costa'nın geri dönüşü sonrası Atletico Madrid'de gözden çıkarılan Fransız golcü Gameiro için önümüzdeki hafta Madrid'e gidecek.

Tarih : 13 Ocak 2018, 11:50
Puan Ver : Beşiktaş'tan Kevin Gameiro Harekatı! Yönetim İspanya'ya Gidecek(7/10)3

22 yaşındaki Cyle Larin'in yanı sıra tecrübeli bir forveti kadrosuna katmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, Haziran 2016'da Sevilla'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olan Kevin Gameiro'yu gözüne kestirdi.

YÖNETİM İSPANYA'YA GİDECEK

Siyah-beyazlı yöneticilerin, önümüzdeki hafta 30 yaşındaki Fransız yıldız için İspanya'ya giderek Atletico Madrid'in yetkilileri ile masaya oturacağı öğrenildi. Gameiro, Diego Costa'nın geri dönüşü sonrası Atletico'da dördüncü forvet konumuna düştü. 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkan Madrid ekibinde Diego Costa ve Antoine Griezmann'ın yeri garanti. Teknik direktör Diego Simeone, bu iki ismin alternatifi olarak ise Fernando Torres'i düşünüyor. Beşiktaş, İspanyol ekibinde forma şansı iyice azalan Gameiro'yu kiralama formülüyle transfer etmenin hesaplarını yapıyor.

İSTEYENİ ÇOK

Atletico Madrid'in sezon sonunda gönderme planları yaptığı Gameiro ile çok sayıda La Liga ekibinin ilgilendiği öğrenildi.

OYUN STİLİ

Kısa pas vermeyi sever. Adam geçmeyi sever. Pas yüzdesi düşük. Hava toplarında etkisiz. Bitiriciliği yüksek. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Tan  Kevin  Gameiro  Harekatı  Yönetim  İspanya  Ya  Gidecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER