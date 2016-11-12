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beşiktaş'tan kerim frei kararı! gidiyor...

BEŞİKTAŞ'TAN KERİM FREİ KARARI! GİDİYOR...

2013 yılında Fulham'dan büyük umutlarla gelen ancak forma istikrarı yakalayamayan Kerim Frei için siyah-beyazlı yönetim yeni bir yol haritası çizecek.

Tarih : 12 Kasım 2016, 10:28
Puan Ver : Beşiktaş'tan Kerim Frei Kararı! Gidiyor...(10/10)10


Beşiktaş, Kerim Frei'ı düzenli forma giyebileceği bir kulübe kiralamaya karar verdi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın çok istediği genç oyuncuyla anlaşma sağlanırsa devre arasında bu transfer gerçekleşecek.



Proje transfer olarak takıma kazandırılan 22 yaşındaki yetenekli oyuncunun değerini korumak isteyen siyah-beyazlılar, Kerim'i devre arasında kiralamanın planlarını yapıyor. Bu konuda önce Teknik Direktör Şenol Güneş ve daha sonra oyuncunun ailesiyle görüşecek olan yöneticiler, iki tarafın da kabul etmesi halinde Kerim'e sürekli oynayabileceği bir kulüp bulacak. Kerim Frei'nin önümüzdeki sezon başında hazır ve formda biçimde takıma dönmesini isteyen siyah-beyazlılar bu konuda ilk olarak Türk kulüplerini gündemine alacak.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Kerim Frei'yi kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Genç oyuncuyu hedefleri olan bir kulübe kiralamayı düşünen yöneticilerin de Başakşehir seçeneğini ilk sırada tuttukları belirlendi. Premier Lig'deki bazı kulüplerin de Kerim ile ilgilendikleri ancak Beşiktaşlı yöneticilerin, yıldız oyuncuyu Türkiye'de bir kulübe kiralamaya sıcak baktıkları aktarıldı.



 



kaynak:karar








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