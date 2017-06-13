Beşiktaş dünya kulübü olma iddiasını 'Eyleme dökmek' için 10 yıllık bir kalkınma planı hazırladı. Bu planın temel amacı kulübü sağlam mali yapıya kavuşturmak, sportif ve ekonomik açıdan dünya liginde oynatmak. Beşiktaşlı yönetici Berk Hacıgüzeller de bu projenin detaylarını anlattı.



BEŞİKTAŞ'IN BİLİNİRLİĞİ ARTMALI



"Dünya kulübü olma iddiasında bulunuyorsanız, bunu dünyaya açılmadan yapamazsınız. Dünya çapında başarı için dünyaya açılmak ve dünya genelinde faaliyet göstermeniz gerekiyor. Bunun da yolu belli. Belli bazı sponsorlukların gelir seviyesini artırmak. Bu da farklı mecralara giderek Beşiktaş'ın bilinirliğini,



"Bunun bir yolu da Çin pazarına açılmaktır. Bu planlama Ocak ayında Sayın Başkan'ın vizyonuyla başladı ve ondan beri çalışmalar sürüyor. 16-29 Temmuz'da takım Çin'e gidip 3-4 hazırlık maçı oynayacağız. Dünyaya açılan spor markaları Çin pazarından sonra yükselmişlerdir."



başarısını artırmakla mümkün..."



İLHAN MANSIZ ÇİN'E!



"İlhan Mansız'ı Çin'e götürebiliriz. Şimdilik böyle bir düşünce yok ama doğru bir hamle olabilir."







kaynak:sabah