

Beşiktaş'tan borsaya yapılan açıklamada: "Gökhan Gönül'ün transferi ile ilgili olarak oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.







Fenerbahçe ile mukavelesini uzatmayan ve serbest durumda olan Gökhan, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye hazırlanıyor.







Siyah Beyazlılar, bir süredir temas halinde olduğu 31 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalama aşamasına geldi. Önümüzdeki günlerde yapılacak son görüşmenin ardından milli oyuncunun kendisini 3 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak imzayı atması bekleniyor.







BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA







Beşiktaş'tan borsaya yapılan açıklamada: "Gökhan Gönül'ün transferi ile ilgili olarak oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.







Yıllık 1.7 milyon Euro ücret kazanacak olan Gökhan, yaklaşık 2 milyon Euro da imza parası alacak.