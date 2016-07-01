O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

beşiktaş'tan gökhan gönül açıklaması

BEŞİKTAŞ'TAN GÖKHAN GÖNÜL AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan borsaya yapılan açıklamada: "Gökhan Gönül'ün transferi ile ilgili olarak oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Tarih : 01 Temmuz 2016, 15:08
Puan Ver : Beşiktaş'tan Gökhan Gönül Açıklaması(10/10)10


Beşiktaş'tan borsaya yapılan açıklamada: "Gökhan Gönül'ün transferi ile ilgili olarak oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.



Fenerbahçe ile mukavelesini uzatmayan ve serbest durumda olan Gökhan, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye hazırlanıyor.



Siyah Beyazlılar, bir süredir temas halinde olduğu 31 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalama aşamasına geldi. Önümüzdeki günlerde yapılacak son görüşmenin ardından milli oyuncunun kendisini 3 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak imzayı atması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA



Beşiktaş'tan borsaya yapılan açıklamada: "Gökhan Gönül'ün transferi ile ilgili olarak oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.



Yıllık 1.7 milyon Euro ücret kazanacak olan Gökhan, yaklaşık 2 milyon Euro da imza parası alacak.








Etiketler: Beşiktaş  Tan  Gökhan  Gönül  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER