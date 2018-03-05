BEŞİKTAŞ'TAN GİDEN BOYKO YİNE SAÇ BAŞ YOLDURDU
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko, Zorya Luhanks maçında yediği golle tüm eleştiri oklarını üzerine çekti.
Beşiktaş'a büyük ümitlerle transfer edilmesine karşın beklentileri bir türlü karşılayamayan Denys Boyko, geçtiğimiz şubat ayında eski takımı Dinamo Kiev'e kiralanmıştı.
1,97 boyundaki Ukraynalı eldiven, yeni takımında da yediği hatalı gollere devam ederek Ukrayna basınında tartışma konusu oldu.
HATALI ÇIKIŞ YAPTI
Boyko, dün takımının Ukrayna Premier Ligi'nde Zorya Luhanks'ı konuk ettiği maçta 61'nci dakikada skor 1-1'ken yine hatalı bir çıkış yaparak takımının geri düşmesine sebep oldu.
Kiev, daha sonra mücadeleyi 90+2'de bulduğu golle 3-2 kazansa da Boyko, yaptığı hatayla tüm eleştiri oklarını üzerine çekti.
Kaynak: haberinburada
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