Şenol Güneş İstanbul'a Dönmedi
Rıza Çalımbay Maç Sonu Patladı: Bu Takımı Ben Kurmadım
Prens Selman'dan Bir İlk Daha! Kıpti Kilisesine Tarihi Ziyaret
Şenol Güneş'e Göre Trabzonspor'un Sorunu: Güven
Trump, Çin'in Tehditlerine Boyun Eğmedi: Geri Adım Atmayacağız
40 Türk Yunan Adalarında Mahsur Kaldı!
Aleyna Tilki, Galatasaray'ın Balosunda Konser Verdi
Beşiktaş'ın Yıldızı Babel'den Şampiyonluk Sözleri
Özel Ders Verdiği Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Girdi!
Beşiktaş'ta Adriano Şoku! Gözü Bandaj İle Sarıldı
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın Yıldızına Övgü: Barcelona'da Oynar
Dusco Tosic, Bu Sezon Süper Ligde Bir İlki Başardı
Trabzon'da Bir Taraftar Sahaya Girdi! Türk Bayrağı Açıp Secde Etti
Pomem Duyurdu: 10 Bin Polis Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Kartal Trabzon'da Babel İle Uçtu!
Trabzonspor Taraftarından 'istifa' Çağrısı!
Abd Büyükelçiliği'nden Yeni Açıklama: Sadece Türkler İçin Açılacak
Abd Başkanı Trump: Büyükelçilik Açılışı İçin Kudüs'e Gidebilirim!
Şenol Güneş Ve Rıza Çalımbay'dan Örnek Davranış
Çin Denizi Isınıyor! Abd F-35B'yi Savaş Gemisine Konuşlandırdı

Beşiktaş'tan giden Boyko yine saç baş yoldurdu

BEŞİKTAŞ'TAN GİDEN BOYKO YİNE SAÇ BAŞ YOLDURDU

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko, Zorya Luhanks maçında yediği golle tüm eleştiri oklarını üzerine çekti.

Tarih : 05 Mart 2018, 12:00
Puan Ver : Beşiktaş'tan Giden Boyko Yine Saç Baş Yoldurdu(10/10)6

Beşiktaş'a büyük ümitlerle transfer edilmesine karşın beklentileri bir türlü karşılayamayan Denys Boyko, geçtiğimiz şubat ayında eski takımı Dinamo Kiev'e kiralanmıştı.

1,97 boyundaki Ukraynalı eldiven, yeni takımında da yediği hatalı gollere devam ederek Ukrayna basınında tartışma konusu oldu.

HATALI ÇIKIŞ YAPTI

Boyko, dün takımının Ukrayna Premier Ligi'nde Zorya Luhanks'ı konuk ettiği maçta 61'nci dakikada skor 1-1'ken yine hatalı bir çıkış yaparak takımının geri düşmesine sebep oldu.

Kiev, daha sonra mücadeleyi 90+2'de bulduğu golle 3-2 kazansa da Boyko, yaptığı hatayla tüm eleştiri oklarını üzerine çekti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Tan  Giden  Boyko  Yine  Saç  Baş  Yoldurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER