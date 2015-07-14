

Beşiktaş sonunda aradığı stoperi buldu. Bir süredir Dinamo Moskova'dan Douglas Teixeira ve Dnipro'dan Douglas Silva arasında mekik dokuyan siyah beyazlı yöneticiler, en sonunda Douglas Silva'nın transferini bitirmeyi başardı.







UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselerek dünya çapında ses getiren Dnipro'nun bu başarısında büyük pay sahibi olan Douglas Silva, gelecek sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyecek. Ukrayna ekibi, gece geç saatlerde bir açıklama yaparak, 25 yaşındaki defans oyuncusunun transferi için siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardığını açıkladı.







2 yıldır Dnipro'da oynayan Douglos Silva, 1.90 metrelik uzun boyuyla hava toplarında son derece etkili. Brezilyalı futbolcu, ayrıca yüksek top tekniği ve atletik yetenekleriyle ön plana çıkıyor.







Douglas Silva'nın 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor.