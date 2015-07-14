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beşiktaş'tan gece yarısı bombası!

BEŞİKTAŞ'TAN GECE YARISI BOMBASI!

Ukrayna'nın Dnipro Kulübü, gece geç saatlerde bir açıklama yaparak Brezilyalı savunma oyuncusu Douglas Silva'nın transferi için Beşiktaş'la anlaştığını duyurdu

Tarih : 14 Temmuz 2015, 09:22
Puan Ver : Beşiktaş'tan Gece Yarısı Bombası!(9/10)8


 Beşiktaş sonunda aradığı stoperi buldu. Bir süredir Dinamo Moskova'dan Douglas Teixeira ve Dnipro'dan Douglas Silva arasında mekik dokuyan siyah beyazlı yöneticiler, en sonunda Douglas Silva'nın transferini bitirmeyi başardı.



UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselerek dünya çapında ses getiren Dnipro'nun bu başarısında büyük pay sahibi olan Douglas Silva, gelecek sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyecek. Ukrayna ekibi, gece geç saatlerde bir açıklama yaparak, 25 yaşındaki defans oyuncusunun transferi için siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardığını açıkladı.



2 yıldır Dnipro'da oynayan Douglos Silva, 1.90 metrelik uzun boyuyla hava toplarında son derece etkili. Brezilyalı futbolcu, ayrıca yüksek top tekniği ve atletik yetenekleriyle ön plana çıkıyor.



Douglas Silva'nın 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor.








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