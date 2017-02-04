Beşiktaş yönetiminin, 22. haftadaki G.Saray derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü oynanması için TFF'ye başvuru yapacağı öğrenildi



Siyah-Beyazlılar, başvuruya gerekçe olarak 23 Şubat Perşembe günü Avrupa Ligi'nde H.Beer- Sheva ile İsrail'de oynanacak rövanş maçını gösterecek. Öte yandan yöneticilerin, ligde cuma günkü Karabük maçını öne sürüp, kupada yarın oynanacak F.Bahçe karşılaşmasının neden cumartesi (bugün) oynanmadığını TFF yetkililerine sorup tepki gösterdiği bildirildi.







kaynak:habertürk