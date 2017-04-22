Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

beşiktaş'tan finansal fair play açıklaması

BEŞİKTAŞ'TAN FİNANSAL FAİR PLAY AÇIKLAMASI

Beşiktaş, finansal fair play ile ilgili bazı yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Tarih : 22 Nisan 2017, 15:39
Puan Ver : Beşiktaş'tan Finansal Fair Play Açıklaması(6/10)8


Beşiktaş Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlama uygulaması ile ilgili açıklama yaptı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA ile olan 3 yıllık anlaşmanın 1 yıllık sürecinin devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, Beşiktaş'ın 2 yıllık süreçte fesih ve ceza getirebilecek tüm hedeflerini tutturduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz, finansal fair play kriterleri çerçevesinde UEFA ile 3 yıllık anlaşma yapmıştır ve bu anlaşmada geriye 1 yıllık süreç kalmıştır. Başkanımız Fikret Orman geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir basın toplantısında, UEFA ile yaptığımız anlaşmanın 2 yılının geride kaldığını ve önümüzdeki sene de devam edeceğini net bir şekilde ifade etmiştir."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Tan  Finansal  Fair  Play  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER