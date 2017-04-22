Beşiktaş, finansal fair play ile ilgili bazı yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.



Beşiktaş Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlama uygulaması ile ilgili açıklama yaptı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA ile olan 3 yıllık anlaşmanın 1 yıllık sürecinin devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, Beşiktaş'ın 2 yıllık süreçte fesih ve ceza getirebilecek tüm hedeflerini tutturduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz, finansal fair play kriterleri çerçevesinde UEFA ile 3 yıllık anlaşma yapmıştır ve bu anlaşmada geriye 1 yıllık süreç kalmıştır. Başkanımız Fikret Orman geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir basın toplantısında, UEFA ile yaptığımız anlaşmanın 2 yılının geride kaldığını ve önümüzdeki sene de devam edeceğini net bir şekilde ifade etmiştir."







kaynak:sabah