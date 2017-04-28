Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Shaktar Donetsk'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Taison için birebir görüşme yaptı.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Shaktar Donetsk'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Taison için birebir görüşme yaptı.



Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 29 yaşındaki oyuncu için Shaktar'ın CEO'su Sergei Palkin'le birebir görüşen Orman, bu transferi makul bir bedelle gerçekleştirmeyi amaçlıyor.



Beşiktaş'ın oyuncu satması durumunda, vermeyi planlandığı maksimum transfer bedeli 5-6 milyon Euro aralığında. Taison için Ukrayna kulübü 10 milyon Euro istiyor; fakat tecrübeli oyuncunun sözleşmesi yıl sonunda bitiyor. Beşiktaş, Haziran'da oyuncuyla protokol yapıp, Ocak'ta bedelsiz transfer edebilir. Siyah beyazlılar buna istinaden Shaktar'ın 5-6 milyon Euro aralığına gelmesini bekliyor. Fikret Orman, konuyu Shaktar Donetsk başkanı Akhmetov'la da görüşecek. Futbol A takımı direktörü Ali Naibi ise oyuncuyu doğrudan aradı.







kaynak:sabah