

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün Adriano'nun imza töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplamış, Antalyaspor'un futbolcusu Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi hakkında net cevaplar vermişti. Antalyaspor da dün akşam Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet edeceğini açıklamıştı.







Bu sabah Beşiktaş, resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte o açıklama;







Başkanımız Fikret Orman'ın dün basın toplantısı sırasında, Eto'o ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine yaptığı açıklama, Antalyaspor Kulübü tarafından çarpıtılmaktadır.







Başkanımız konuya açıklık getirmek adına yaptığı açıklamada, Beşiktaş JK'nın her kim olursa olsun hiçbir oyuncu için anti ahlaki bir işe girmeyeceğini özellikle vurgulamıştır.