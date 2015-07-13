

"Beşiktaş Futbol takımının 2 yıl süreyle sağlık heyetinin başında bulunan Ertuğrul Karanlık'ın bugün bir gazetede yayınlanan açıklamaları kendisiyle yollarımızı ayırmamızın ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.







Bay Karanlık futbolcularımız, yöneticilerimiz hakkında dedikodudan öte gitmeyen, 'çamur at izi kalsın' mantığıyla Beşiktaş'ı zan altında bırakacak iddialarda bulunmuştur.







Futbolcularımızın mesleki ikbali ve marka değerlerini hiçe sayarak büyük bir pervasızlıkla yapılan bu açıklamalar, Bay Karanlık'ın profesyonel ahlâkı ve duruşu hakkında ibret verici bir örnek olarak mesleki siciline kaydolacaktır.







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