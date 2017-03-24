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beşiktaş'tan dünya saati kampanyasına destek

BEŞİKTAŞ'TAN DÜNYA SAATİ KAMPANYASINA DESTEK

2007 yılından bu yana tüm dünyada aynı gün gerçekleştirilen Dünya Saati kampanyasına bu yıl Beşiktaş da katılıyor. İklim değişikliğine dikkat çekmek için yarın Vodafone Arena'nın ışıkları 1 saatliğine kapanacak.

Tarih : 24 Mart 2017, 14:00
Puan Ver : Beşiktaş'tan Dünya Saati Kampanyasına Destek(6/10)6


Siyah-beyazlı kulüp tüm dünyada iklim değişikliğine dikkat çekmek adına gerçekleştirilen Dünya Saati kampanyasına katılıyor.



Türkiye'de Doğal Hayatı Koruma Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Vodafone Arena'nın ışıkları yarın akşam 1 saatliğine kapanacak.



 



kaynak:sabah








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