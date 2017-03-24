BEŞİKTAŞ'TAN DÜNYA SAATİ KAMPANYASINA DESTEK
2007 yılından bu yana tüm dünyada aynı gün gerçekleştirilen Dünya Saati kampanyasına bu yıl Beşiktaş da katılıyor. İklim değişikliğine dikkat çekmek için yarın Vodafone Arena'nın ışıkları 1 saatliğine kapanacak.
Siyah-beyazlı kulüp tüm dünyada iklim değişikliğine dikkat çekmek adına gerçekleştirilen Dünya Saati kampanyasına katılıyor.
Türkiye'de Doğal Hayatı Koruma Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Vodafone Arena'nın ışıkları yarın akşam 1 saatliğine kapanacak.
kaynak:sabah
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