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beşiktaş'tan deniz türüç'e teklif geldi mi?

BEŞİKTAŞ'TAN DENİZ TÜRÜÇ'E TEKLİF GELDİ Mİ?

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni kaptanın Umut Bulut olduğunu söylerken Deniz Türüç hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili konuştu.

Tarih : 12 Haziran 2017, 13:24
Puan Ver : Beşiktaş'tan Deniz Türüç'e Teklif Geldi Mi?(6/10)6


Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir, Yönetim Kurulu ve teknik kadro arasında yapılan görüşme sonucu dün gece sarı kırmızılı ekibin Kayserili milli futbolcusu Umut Bulut'un sözleşmesini karşılıklı olarak uzattıklarını ve futbol yaşamını Amerika'da sürdürecek Mabiala'nın yerine yeni sezonda bu görevi Umut'un üstleneceğini söyledi.



Dr. Erol Bedir" Gerek centilmenliği, gerek örnek futbol yaşantısı gerekse Kayserili oluşu nedeniyle bu görevi Umut'a verdik. Kendisi bu sezonda takımımızda önemli bir görev üstlenerek, arkadaşlarına ağabeylik yapacak" dedi.



DENİZ TÜRÜÇ İÇİN TEKLİF GELMEDİ



Deniz Türüç'ün Beşiktaş'a transfer olacağı, siyah beyazlı kulübün bu oyuncuya karşılık Kayserispor'a 5 oyunculuk bir liste önerdiği yolundaki haberleri gülerek okuduklarını belirten Erol Bedir "Transfer döneminde böyle yakıştırmalar ve tek taraflı, danışılmadan, sorulmadan yazılan haberler ne yazık ki gazeteleri süslüyor. Deniz Türüç bizim sözleşmeli oyuncumuz. Şu ana kadar da hiçbir kulüpten transferiyle ilgili olarak yazılı veya sözlü resmi bir teklif gelmedi" diye konuştu.








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