BEŞİKTAŞ'TAN CENK TOSUN'A DUYGULANDIRAN VEDA
Everton'ın Cenk Tosun transferini resmen açıklamasıyla sosyal medya adeta yıkıldı. Haberin geç saatlerde gelmesine rağmen gündem değişirken Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı "Cenk Tosun'a veda" paylaşımı taraftarı duygulandırdı.
"GÖNÜLLERDE TAHT KURDU, UNUTULMAZ ANILAR BIRAKTI"
Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda 64 gole imza atan Cenk Tosun için hazırlanan videoda, "Gönüllerde taht kurdu, unutulmaz anılar bıraktı, Tosun Paşa oldu. Bu asla veda değil, bir gün yine buluşacağız" ifadeleri kullanıldı. Video kısa sürede binlerce kez beğenildi ve taraftarlar tarafından yeniden paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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