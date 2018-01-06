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BEŞİKTAŞ'TAN CENK TOSUN'A DUYGULANDIRAN VEDA


Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a duygulandıran veda
Tarih : 06 Ocak 2018, 11:00
Puan Ver : Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a Duygulandıran Veda(5/10)1

Everton'ın Cenk Tosun transferini resmen açıklamasıyla sosyal medya adeta yıkıldı. Haberin geç saatlerde gelmesine rağmen gündem değişirken Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı "Cenk Tosun'a veda" paylaşımı taraftarı duygulandırdı.

"GÖNÜLLERDE TAHT KURDU, UNUTULMAZ ANILAR BIRAKTI"

Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda 64 gole imza atan Cenk Tosun için hazırlanan videoda, "Gönüllerde taht kurdu, unutulmaz anılar bıraktı, Tosun Paşa oldu. Bu asla veda değil, bir gün yine buluşacağız" ifadeleri kullanıldı. Video kısa sürede binlerce kez beğenildi ve taraftarlar tarafından yeniden paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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