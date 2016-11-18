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beşiktaş'tan burak harekatı

BEŞİKTAŞ'TAN BURAK HAREKATI

Çin Ligi'nde sezonun bitmesinin ardından Beşiktaş, Burak Yılmaz için Beijing Guoan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Tarih : 18 Kasım 2016, 12:07
Puan Ver : Beşiktaş'tan Burak Harekatı(10/10)8


Galatasaray'la yollarını ayırıp Çin Ligi'nde Beijing Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz'ın adı Beşiktaş ile anılmaya devam ediyor. Şenol Güneş'in eski öğrencisi Burak'ı istediğini yönetime ilettiği iddia edilmişti. 



Çin Ligi'nde sezon sona ererken yeni sezonun Mart ayında başlayacak olması nedeniyle Beşiktaş 6 aylık bir kiralama ile Çin ekibini ikna etmeye çalışacak. 



Beijing Guoan takımında yıllık 8 milyon euro kazanan Burak'ın altı aylık maaşı 4 milyon euro. Fanatik gazetesinin haberine göre Beşiktaş'ın, Çin kulübüne önümüzdeki günlerde kiralama bedeli ödemeden yıllık maaşının yarısını ödemeyi teklif edeceği belirtiliyor. 



31 yaşındaki milli futbolcunun da Türkiye özlemi çektiği ve eski hocası Şenol Güneş'le tekrar çalışmak istediği ifade edildi.



 



kaynak:ntv








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