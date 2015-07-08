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beşiktaş'tan belluschi bombası!

BEŞİKTAŞ'TAN BELLUSCHİ BOMBASI!

Beşiktaş, Veli Kavlak'ın sakatlığının uzaması üzerine, Bursa'dan ayrılmak isteyen Fernando Belluschi'yi transfer listesine dahil etti.

Tarih : 08 Temmuz 2015, 10:14
Puan Ver : Beşiktaş'tan Belluschi Bombası!(7/10)7


Avusturya'da yapılacak ikinci kampa da katılamayacağı açıklanan gurbetçi futbolcunun mevkii için alternatif arayışlarına başlayan siyah-beyazlıların Bursaspor'la sorun yaşayan Belluschi ile ilgilendikleri öğrenildi.








Etiketler: Beşiktaş  Tan  Belluschi  Bombası    haber

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