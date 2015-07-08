Beşiktaş, Veli Kavlak'ın sakatlığının uzaması üzerine, Bursa'dan ayrılmak isteyen Fernando Belluschi'yi transfer listesine dahil etti.



Avusturya'da yapılacak ikinci kampa da katılamayacağı açıklanan gurbetçi futbolcunun mevkii için alternatif arayışlarına başlayan siyah-beyazlıların Bursaspor'la sorun yaşayan Belluschi ile ilgilendikleri öğrenildi.