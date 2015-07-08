BEŞİKTAŞ'TAN BELLUSCHİ BOMBASI!
Beşiktaş, Veli Kavlak'ın sakatlığının uzaması üzerine, Bursa'dan ayrılmak isteyen Fernando Belluschi'yi transfer listesine dahil etti.
Avusturya'da yapılacak ikinci kampa da katılamayacağı açıklanan gurbetçi futbolcunun mevkii için alternatif arayışlarına başlayan siyah-beyazlıların Bursaspor'la sorun yaşayan Belluschi ile ilgilendikleri öğrenildi.
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