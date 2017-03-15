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beşiktaş'tan ayrıldığıma pişmanım

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIĞIMA PİŞMANIM

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen Ümraniyespor'un tecrübeli futbolcusu Mehmet Sedef, siyah-beyazlı takımdan ayrılmanın pişmanlığını yaşadığını söyledi.

Tarih : 15 Mart 2017, 13:16
Puan Ver : Beşiktaş'tan Ayrıldığıma Pişmanım(7/10)7


Beşiktaş'ın ardından Altay ve Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, daha sonra Konyaspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Gaziantepspor ve Adanaspor'da görev yaptı.



Mehmet Sedef, Ümraniyespor'un Hekimbaşı Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, oynama arzusunda olduğunu ancak siyah-beyazlı kulüpte şans bulamadığı için ayrılma kararı aldığını anlattı.



 



kaynak:habertürk








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