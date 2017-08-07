BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI, LİGİN YENİ EKİBİNE GİTTİ
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Beşiktaş'tan ayrılan forvet Ömer Şişmanoğlu ile anlaştı. Ömer, Sarı-Kırmızılı ekiple sözleşme imzalamak için İzmir'e gitti.
Transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Göztepe, bir takviyeye daha imza attı. Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'tan ayrılan forvet Ömer Şişmanoğlu ile her konuda anlaştı.
"HAYIRLI OLSUN GÖZTEPEMİZE"
Pazar gece İzmir'e gelen ve uçak biletini sosyal medyadan paylaşan deneyimli golcüyü camiaya kaleci Günay Güvenç müjdeledi. Beşiktaş'ta Ömer'le takım arkadaşı olan Günay, Instagram hesabında 28 yaşındaki futbolcuyla fotoğrafını paylaştı, "Ömer'im geldi, hayırlı olsun Göztepemize" ifadesini kullandı.
Ömer'in sağlık kontrolünden geçtiği ve Göztepe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor ve Eskişehirspor'da oynayan Ömer, ligde 147 maçta 36 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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