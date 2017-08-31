BEŞİKTAŞ'TAN ANDREAS BECK, STUTTGART İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Beşiktaş'ın sağ beki Andreas Beck, Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer oldu. Stuttgart da Beck ile 2019 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
2 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Alman futbolcu 2 milyon Euro bonservis karşılığında Bundesliga ekibine satıldı. Gökhan Gönül'ün uzun süreli sakatlığı sonrasında, elde kalan tek orjinal bek olan Beck yerine siyah-beyazlıların kısa zamanda bir transfer yapması bekleniyor.
Sağ bek yokluğunda bu bölge için Dusko Tosic, Adriano ve Medel gibi isimleri Şenol Güneş geçici alternatif olarak belirledi.
Bu arada Ryan Babel, sosyal medya hesabından Beck ile fotoğrafını paylaşarak Hoffenheim'den da takım arkadaşı olan Alman oyuncuya "Seninle yeniden çalışmak zevkliydi." sözleriyle veda etti.
Kaynak: haberinburada
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