BEŞİKTAŞ'TAN 9 GOL YİYİNCE AĞLAYAN KALECİ, KULÜBE İHTAR ÇEKTİ
Türkiye Kupasında Beşiktaş'tan 9 gol yiyen Manisaspor kalecisi Emrullah, alacakları nedeniyle kulübe ihtarname yolladı.
TFF 1'inci Lig'de devre arasına düşme hattında giren Manisaspor'da kaleci Emrullah ile yolların ayrılması bekleniyor.
Alacakları nedeniyle kulübe ihtarname yollayan tecrübeli file bekçisini yönetimin kadroda tutmayı düşünmediği ileri sürüldü. Emrullah, kupada Beşiktaş'a deplasmanda 9-0 mağlup oldukları maçın ardından gözyaşlarını tutamayarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
KULÜBÜN 6,5 MİLYON TL ÖDEME YAPMASI GEREKİYOR
Teknik direktör Fatih Tekke, ilk yarının son 7 haftasında eldivenleri genç kaleci Göktuğ'a emanet etti. Bu arada transfer yasağının kaldırılması için 6.5 milyon TL ödeme yapması gereken yönetimin mevcut kadroyla yola devam etmeyi planladığı iddia edildi.
Yönetimin serbest kalmamaları için Metin ve Zahit'e ödeme yapması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar