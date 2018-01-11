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Beşiktaş'tan 9 gol yiyen kaleci Süper Lig ekibine transfer oluyor

BEŞİKTAŞ'TAN 9 GOL YİYEN KALECİ SÜPER LİG EKİBİNE TRANSFER OLUYOR

Beşiktaş'tan 9 gol yemesinin ardından sahayı gözyaşları içinde terk eden Manisaspor kalecisi Emrullah Şalk, Atiker Konyaspor'la anlaştı.

Tarih : 11 Ocak 2018, 19:30
Puan Ver : Beşiktaş'tan 9 Gol Yiyen Kaleci Süper Lig Ekibine Transfer Oluyor(8/10)4

Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş'tan yediği 9 gol ve sahayı gözyaşları içinde terk etmesi ile gündeme gelen Manisaspor'un kalecisi Emrullah Şalk, Konyaspor'a transfer oluyor.

Konyaspor'un yedek kalecisi Abdülaziz Demircan'ın ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrılmak istemesinin ardından bu kararın aldığı öğrenildi.

KONYASPOR'DA YEDEK KALECİLİK YAPMIŞTI

30 yaşındaki tecrübeli kaleci Emrullah, Konyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezonda da yeşil beyazlılarda yedek kaleci olarak kadroda bulunmuştu. O sezon sadece kupada 2 maçta forma giyen Emrullah, Konyaspor'un evinde Nazilli Belediyespor 3-0 mağlup olduğu maçta da kaleyi korumuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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